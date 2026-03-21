Vidal cometió un penal y salió con dolencias ante Coquimbo Unido
El volante fue sustituido por Jonathan Villagra
El volante fue sustituido por Jonathan Villagra
Arturo Vidal protagonizó una acción que pudo ser determinante en el tramo final del duelo entre Colo Colo y Coquimbo Unido por la Copa de la Liga, al cometer un penal en el minuto 81 cuando el marcador se encontraba igualado 1-1.
Tras la infracción, Vidal debió abandonar el terreno de juego por molestias físicas y fue sustituido por Jonathan Villagra, antes de que se ejecutara el lanzamiento.
La situación no tuvo impacto en el marcador, ya que Alejandro Azócar falló su remate y envió el balón hacia el costado derecho del arco defendido por Fernando de Paul.
Al finalizar el encuentro, el técnico de los "albos", Fernando Ortiz se refirió a las molestias del mediocampista chileno y dijo que "le molestó un poco, ojalá no sea nada".