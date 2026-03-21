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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

Vidal cometió un penal y salió con dolencias ante Coquimbo Unido

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante fue sustituido por Jonathan Villagra

Vidal cometió un penal y salió con dolencias ante Coquimbo Unido
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Arturo Vidal protagonizó una acción que pudo ser determinante en el tramo final del duelo entre Colo Colo y Coquimbo Unido por la Copa de la Liga, al cometer un penal en el minuto 81 cuando el marcador se encontraba igualado 1-1.

Tras la infracción, Vidal debió abandonar el terreno de juego por molestias físicas y fue sustituido por Jonathan Villagra, antes de que se ejecutara el lanzamiento. 

La situación no tuvo impacto en el marcador, ya que Alejandro Azócar falló su remate y envió el balón hacia el costado derecho del arco defendido por Fernando de Paul.

Al finalizar el encuentro, el técnico de los "albos", Fernando Ortiz se refirió a las molestias del mediocampista chileno y dijo que "le molestó un poco, ojalá no sea nada". 

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