Vidal cometió un penal y salió con dolencias ante Coquimbo Unido

Arturo Vidal protagonizó una acción que pudo ser determinante en el tramo final del duelo entre Colo Colo y Coquimbo Unido por la Copa de la Liga, al cometer un penal en el minuto 81 cuando el marcador se encontraba igualado 1-1.

Tras la infracción, Vidal debió abandonar el terreno de juego por molestias físicas y fue sustituido por Jonathan Villagra, antes de que se ejecutara el lanzamiento.

La situación no tuvo impacto en el marcador, ya que Alejandro Azócar falló su remate y envió el balón hacia el costado derecho del arco defendido por Fernando de Paul.

Al finalizar el encuentro, el técnico de los "albos", Fernando Ortiz se refirió a las molestias del mediocampista chileno y dijo que "le molestó un poco, ojalá no sea nada".