[VIDEO] Eduardo Vargas anotó para poner en igualdad el choque de la U y La Serena

Universidad de Chile logró equiparar las cifras ante Deportes La Serena en el debut por la Copa de la Liga gracias a la oportuna aparición de Eduardo Vargas en la segunda etapa.

Los azules se habían ido al descanso 2-1 abajo, pero a los 53' "Turboman" picó a la espalda de la defensa para recibir, eludió al arquero Federico Lanzillota y marcó el 2-2.

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