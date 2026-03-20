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[VIDEO] Eduardo Vargas anotó para poner en igualdad el choque de la U y La Serena
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Los azules pusieron el empate transitorio en la segunda mitad.
Los azules pusieron el empate transitorio en la segunda mitad.
Universidad de Chile logró equiparar las cifras ante Deportes La Serena en el debut por la Copa de la Liga gracias a la oportuna aparición de Eduardo Vargas en la segunda etapa.
Los azules se habían ido al descanso 2-1 abajo, pero a los 53' "Turboman" picó a la espalda de la defensa para recibir, eludió al arquero Federico Lanzillota y marcó el 2-2.
- Revisa la diana de Vargas: