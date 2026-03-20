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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

[VIDEO] Eduardo Vargas anotó para poner en igualdad el choque de la U y La Serena

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los azules pusieron el empate transitorio en la segunda mitad.

[VIDEO] Eduardo Vargas anotó para poner en igualdad el choque de la U y La Serena
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Universidad de Chile logró equiparar las cifras ante Deportes La Serena en el debut por la Copa de la Liga gracias a la oportuna aparición de Eduardo Vargas en la segunda etapa.

Los azules se habían ido al descanso 2-1 abajo, pero a los 53' "Turboman" picó a la espalda de la defensa para recibir, eludió al arquero Federico Lanzillota y marcó el 2-2.

- Revisa la diana de Vargas:

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