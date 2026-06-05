[VIDEO] El increíble gol que se perdió Larrivey al final del partido entre Concepción y Coquimbo

El veterano delantero Joaquín Larrivey tuvo la oportunidad de evitar la derrota de Deportes Concepción ante Coquimbo Unido en la Copa de la Liga, pero su cabezazo en la última jugada del partido terminó fuera por muy poco, para la desazón del jugador y los hinchas lilas en el Estadio "Ester Roa".

En el tiempo agregado, Matías Cavalleri, autor del descuento, logró llegar hasta línea de fondo tras superar el marcaje de los piratas, se acomodó y levantó el centro, dejando solo a Larrivey, quien se posicionó para rematar de cabeza frente al arco.

No obstante, la pelota salió, quedando Larrivey tendido en el césped, incrédulo, al igual que sus compañeros, por el increíble gol que se perdió.