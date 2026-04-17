¿Cuándo y dónde ver la final de la Copa del Rey entre Atlético y Real Sociedad?

p >El club español Atlético de Madrid enfrenta al club español Real Sociedad en la final de la Copa del Rey, partido que se juega este sábado en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

El encuentro, programado para las 15:00 horas que define al campeón del tradicional certamen, se podrá ver a través de la plataforma Mega Go, servicio de streaming que transmite el duelo para sus suscriptores.

Ambos equipos llegan tras superar sus respectivas semifinales y buscan cerrar la temporada con un título. El partido se disputa en cancha neutral y forma parte de la definición de la edición 2025-26 del torneo.