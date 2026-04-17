Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.9°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa del Rey

¿Cuándo y dónde ver la final de la Copa del Rey entre Atlético y Real Sociedad?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Colchoneros" y vascos disputarán el partido decisivo del torneo en Sevilla, en un duelo que definió al campeón del fútbol español.

¿Cuándo y dónde ver la final de la Copa del Rey entre Atlético y Real Sociedad?
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

p >El club español Atlético de Madrid enfrenta al club español Real Sociedad en la final de la Copa del Rey, partido que se juega este sábado en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

El encuentro, programado para las 15:00 horas que define al campeón del tradicional certamen, se podrá ver a través de la plataforma Mega Go, servicio de streaming que transmite el duelo para sus suscriptores. 

Ambos equipos llegan tras superar sus respectivas semifinales y buscan cerrar la temporada con un título. El partido se disputa en cancha neutral y forma parte de la definición de la edición 2025-26 del torneo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada