Real Sociedad venció en penales a Atlético de Madrid y alzó la Copa del Rey

Real Sociedad se coronó campeón de la Copa del Rey tras vencer en una dramática definición por penales a Atlético de Madrid, luego de igualar 2-2 en los 120 minutos disputados en Sevilla.

El gran héroe de la jornada fue el portero Unai Marrero, habitual suplente en la liga, quien se agigantó en la tanda desde 12 doce pasos al detener los lanzamientos de Alexander Sorloth y Julián Álvarez.

El encuentro comenzó con un ritmo vertiginoso y los donostiarras golpearon de entrada gracias a un gol de Ander Barrenetxea a los 14 segundos de juego. Aunque el nigeriano Ademola Lookman igualó rápidamente para los colchoneros a los 18', el equipo "txuri-urdin" recuperó la ventaja antes del descanso con un penal convertido por su capitán, Mikel Oyarzabal, tras una falta del meta Juan Musso sobre Guedes.

En el segundo tiempo, el equipo de Diego Simeone tomó el control total de las acciones ante una Real Sociedad que retrocedió sus líneas para defender la ventaja. La insistencia madrileña tuvo premio a los 83 minutos, cuando el argentino Julián Álvarez sacó un potente zurdazo desde la frontal del área para forzar la prórroga, instancia donde el propio "Araña" estuvo a punto de sentenciar el duelo con un remate en el travesaño.

Finalmente, la efectividad de los vascos en los penales y las intervenciones de Marrero permitieron que Pablo Marín sellara el triunfo definitivo. Con este título, el conjunto dirigido por Matarazzo vuelve a levantar el trofeo que no ganaba desde 2021, frustrando a un Atlético de Madrid que llegaba con el envión anímico de haber clasificado a las semifinales de la Champions League.