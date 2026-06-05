A 35 años de Colo Colo campeón de Copa Libertadores

Colo Colo cumple 35 años desde que alcanzó el logro a nivel de clubes más grande del fútbol de nuestro país: La Copa Libertadores, que ganó en 1991 en la final ante Olimpia de Paraguay.

Repasa las estadísticas de Colo Colo en la Copa Libertadores 1991

Partidos jugados: 14

14 Partidos ganados: 7

7 Partidos empatados: 5

5 Partidos perdidos: 2

2 Goles anotados: 22

22 Goles recibidos: 8

Goleadores:

Ricardo Dabrowski (6)

Rubén Espinoza (5)

Más minutos jugados:

Miguel Ramírez (1.260)

Jaime Pizarro (1.260)

Estadísticas del plantel

Miguel Ramírez (defensa): 14 partidos jugados; 1.260 minutos sumados; 0 goles

Jaime Pizarro (volante): 14 partidos jugados; 1.260 minutos sumados; 0 goles

Daniel Morón (arquero): 13 partidos jugados; 1.170 minutos sumados; 8 goles recibidos

Eduardo Vilches (volante): 13 partidos jugados; 1.170 minutos sumados; 0 goles

Rubén Espinoza (volante): 14 partidos jugados; 1.160 minutos sumados; 5 goles

Gabriel Mendoza (volante): 14 partidos jugados; 1.148 minutos sumados; 1 gol

Lizardo Garrido (defensa): 13 partidos jugados; 1.116 minutos sumados; 0 goles

Javier Margas (defensa): 11 partidos jugados; 917 minutos sumados; 0 goles

Marcelo Barticciotto (delantero): 11 partidos jugados; 886 minutos sumados; 3 goles

Juan Carlos Peralta (volante): 12 partidos jugados; 829 minutos sumados; 0 goles

Patricio Yáñez (delantero): 12 partidos jugados; 803 minutos sumados; 0 goles

Rubén Martínez (delantero): 10 partidos jugados; 627 minutos sumados; 3 goles

Ricardo Dabrowski (delantero): 8 partidos jugados; 627 minutos sumados; 6 goles

Sergio Salgado (delantero): 5 partidos jugados; 338 minutos sumados; 1 gol

Luis Pérez (delantero): 3 partidos jugados; 189 minutos sumados; 2 goles

Raúl Ormeño (volante): 3 partidos jugados; 187 minutos sumados; 0 goles

Marcelo Ramírez (arquero): 1 partido jugado; 90 minutos sumados; 0 goles recibidos

Leonel Herrera Jr. (delantero): 1 partido jugado; 52 minutos sumados; 1 gol.

Resultados

Fase de grupos - Zona 2

Deportes Concepción 0-0 Colo Colo, Estadio Regional de Concepción.

Colo Colo 3-1 Barcelona de Guayaquil, Estadio Monumental.

1-0: 11' Rubén Espinoza (CC); 2-0: 22' Marcelo Barticciotto (CC); 3-0: 63' Sergio Salgado (CC); 3-1: 68' David Bravo (BG).

Colo Colo 2-0 Deportes Concepción, Estadio Monumental.

1-0: 25' Marcelo Barticciotto (CC); 2-0: 60' Ricardo Dabrowski (CC).

Colo Colo 3-0 Liga de Quito, Estadio Monumental.

1-0: 1' Ricardo Dabrowski (CC); 2-0: 15' Gabriel Mendoza (CC); 3-0: 22' Ricardo Dabrowski (CC).

Barcelona 2-2 Colo Colo, Estadio Monumental de Guayaquil.

0-1: 51' Rubén Espinoza (CC); 1-1: 53' Jimmy Montanero (BG); 2-1: 67' Rubén Darío Insúa (BG); 2-2: 69' Ricardo Dabrowski (CC).

Liga de Quito 0-0 Colo Colo, Estadio Atahualpa de Quito.

Octavos de final

Universitario de Lima 0-0 Colo Colo, Estadio Nacional de Lima.

Colo Colo 2-1 Universitario de Lima, Estadio Monumental.

1-0: 40' Rubén Espinoza (CC); 1-1: 75' Andrés González (UL); 2-1: 83' Rubén Espinoza (CC).

Cuartos de final

Colo Colo 4-0 Nacional de Uruguay, Estadio Monumental.

1-0: 28' Rubén Martínez (CC); 2-0: 45' Ricardo Dabrowski (CC); 3-0: 85' Ricardo Dabrowski (CC); 4-0: 89' Rubén Espinoza (CC).

Nacional de Uruguay 2-0 Colo Colo, Estadio Centenario de Montevideo.

1-0: 21' Luis Noé (NU); 2-0: 77' Luis Noé (NU).

Semifinales

Boca Juniors 1-0 Colo Colo, Estadio La Bombonera de Buenos Aires.

1-0: 7' Alfredo Graciani (BJ).

Colo Colo 3-1 Boca Juniors, Estadio Monumental.

1-0: 64' Rubén Martínez (CC); 2-0: 66' Marcelo Barticciotto (CC); 2-1: 74' Diego Latorre (BJ); 3-1: 82' Rubén Martínez (CC).

Final

Olimpia de Paraguay 0-0 Colo Colo, Estadio Defensores del Chaco de Asunción.

Colo Colo 3-0 Olimpia de Paraguay, Estadio Monumental.

1-0: 12' Luis Pérez (CC); 2-0: 17' Luis Pérez (CC); 3-0: 84' Leonel Herrera Jr. (CC).