Arquero de Corinthians denunció insultos racistas de hinchas de Rosario Central

El arquero de Corinthians Hugo Souza denunció haber sido víctima de insultos racistas por parte de la hinchada de Rosario Central durante su visita al Estadio Gigante de Arroyito en el marco de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El guardameta brasileño advirtió la situación durante el desarrollo del compromiso, lo que llevó al árbitro del encuentro a activar de inmediato el protocolo antirracismo establecido por la Conmebol.

Tras el cotejo, Souza expresó su frustración ante la reiteración de estos hechos: "Lo único que puedo hacer es informar al árbitro y hablar con él. Desafortunadamente, esto sucede con frecuencia. Lo que podemos hacer es mantener la concentración y esperar que esto cambie", señaló.

Ante la gravedad de lo ocurrido, el elenco paulista emitió un comunicado oficial en el que repudió enérgicamente los ataques y exigió una investigación formal para la "identificación y sanciones apropiadas a los aficionados que cometieron tales actos".