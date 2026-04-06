Boca Juniors apostará por una formación ofensiva para visitar a la UC

Universidad Católica tendrá este martes su esperado debut en la fase grupal de la Copa Libertadores 2026 cuando arranque su camino internacional con un desafío de máxima exigencia recibiendo a Boca Juniors en el Claro Arena.

Para este compromiso, y según dio a conocer la prensa trasandina, el cuadro xeneize vendría con "equipo estelar" para visitar el reducto precordillerano, buscando imponer su jerarquía desde la primera jornada.

De acuerdo a los medios del país vecino, el técnico del elenco boquense dispondría una oncena liderada por el campeón del mundo Leandro Paredes y apostando por una alineación ofensiva.

Esta es con Leandro Brey en el arco; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en la última línea; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado en la zona media; dejando a Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Adam Bareiro en ofensiva.

La expedición de Boca Juniors a Santiago tendrá novedades respecto a los futbolistas nacionales que militan en el club. Carlos Palacios será la gran baja en el esquema de la visita, debido a una lesión de rodilla que lo aqueja y que lo dejó fuera de la citación. Por su parte, el volante Williams Alarcón sí integrará la delegación, aunque comenzaría el encuentro desde el banco de suplentes.

El duelo entre la UC y el conjunto argentino está programado para este martes 7 de abril a las 20:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio Claro Arena y todos los detalles de este partido podrás seguirlos a través de la cobertura total de Cooperativa Deportes y en nuestro Marcador Virtual de Cooperativa.cl.