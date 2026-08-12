Caputto y el empate ante Platense: Demostramos que hay alta capacidad

Hernán Caputto, director técnico de Coquimbo Unido, analizó el empate 1-1 obtenido frente a Platense por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, valorando el penal atajado por Diego Sánchez y resaltando el nivel del fútbol nacional.

"Los penales, cuando toca atajarlo en partidos así, parece que no alcanzan. Pero en este caso nos alcanzó para el empate. Hicimos el merecimiento para concretar algún gol, cortar esa distancia y el resultado termina siendo justo", comenzó mencionando.

Seguido a ello, Caputto entregó su visión del fútbol chileno: "Los representantes a nivel internacional demostramos que hay alta capacidad. Soy nacionalizado, pero represento al fútbol chileno con 30 años en el país, fui jugador y soy entrenador. Es una liga muy competitiva".

"Cuando enfrentamos a equipos (argentinos) redoblamos esfuerzos y competimos al máximo. Me puso contento lo de Universidad Católica, varios jugadores nos desearon éxito y se los agradezco públicamente", cerró.

La revancha entre Coquimbo y Platense será el miércoles 19 de agosto en el "Francisco Sánchez Rumoroso" y la podrás seguir en nuestras plataformas.