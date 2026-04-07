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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Chile deportó a líder de la barra brava de Boca a horas de duelo con la UC

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Tres de los máximos líderes de la barra brava "xeneize" no estarán en el Claro Arena.

Chile deportó a líder de la barra brava de Boca a horas de duelo con la UC
 @lanro12oficial (Archivo)

Mauro Martín (en el centro) de inmediato fue devuelto a Argentina. En la foto aparecen los también cabecillas Rafael Di Zeo (izquierda) y Marcelo Aravena (derecha).

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A pocas horas del partido de este martes entre Universidad Católica y Boca Juniors por la primera fecha de la Copa Libertadores, uno de los líderes de la barra brava trasandina "La 12" fue deportado de Chile tras la revisión de sus antecedentes penales.

En un informe compartido, los medios argentinos TyC Sports e Infobae revelaron que Mauro Martín recibió la negativa de ingreso a nuestro país durante el filtro de Migraciones, por lo que ni siquiera pudo dejar el Aeropuerto "Arturo Merino Benítez".

Según la publicación, Carabineros y personal de seguridad lo apuntaron como "persona non grata" debido a su historial policial y de violencia en los estadios, tomando precauciones pese a que su nombre no figura en la lista otorgada desde Argentina por Tribuna Segura, ya que las causas se encuentran cumplidas.

Tras algunos alegatos, y por recomendación de los asesores legales del barrabrava, finalmente Mauro Martín regresó a Buenos Aires en el primer vuelo disponible durante esta tarde.

Los trabajos conjuntos entre los gobiernos de Chile y Argentina para aplicar recíprocamente las prohibiciones de acceso a los estadios detectaron que tres hinchas trasandinos sancionados compraron entradas, siendo estas anuladas y reversadas.

Las medidas persuadieron a otros cabecillas de "La 12", pues los barristas Rafael Di Zeo y Marceldo Aravena optaron por no viajar a Chile y enfocarse en asistir a los partidos de local, pues Brasil y Ecuador también recibirán los antecedentes de la Subsecretaría de Seguridad Deportiva de Argentina para las visitas que Boca hará a Cruzeiro y Barcelona SC.

De todas formas, la "segunda línea" de la barra brava "xeneize" sí dirá presente en San Carlos de Apoquindo para el encuentro que arrancará a las 20:30 horas.

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