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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

¿Cómo ver por TV abierta el trascendental duelo de la UC y Barcelona por Copa Libertadores?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El partido se llevará a cabo este jueves en Claro Arena.

¿Cómo ver por TV abierta el trascendental duelo de la UC y Barcelona por Copa Libertadores?
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Universidad Católica recibirá este jueves a Barcelona de Ecuador en el Claro Arena, en un duelo clave por la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde el equipo de la franja buscará dar un paso decisivo rumbo a los octavos de final.

El partido, agendado para el jueves 21 de mayo a las 20:30 horas, será transmitido por Chilevisión en pantalla abierta y también a través de sus plataformas digitales.

Universidad Católica llega como líder del Grupo D, mientras Barcelona ocupa el último lugar tras su reciente triunfo sobre Boca Juniors.

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