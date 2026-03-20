Con Coquimbo y la UC: Conmebol publicó el fixture de la Copa Libertadores

A través de sus sitios web oficiales, la Conmebol oficializó la programación completa de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, con Coquimbo Unido y Universidad Católica como los representantes chilenos en esta edición.

La fase de grupos comenzará con dos partidos en simultáneo el martes 7 de abril, en simultáneo a las 20:00 horas de Chile (22:00 GMT): Deportivo La Guaira jugará con Fluminense en Caracas, mientras Independiente Rivadavia chocará con Bolívar en Mendoza.

Por otro lado, ambos conjuntos nacionales debutarán como locales: Los "cruzados" recibirán a Boca Juniors en el primer día de competencia, mientras los "piratas" harán lo propio frente a Nacional de Uruguay un día después, el martes 8.

Solo la segunda fecha tendrá a Coquimbo y la UC jugando el mismo día; de visitante: El miércoles 15 de abril, contra Universitario y Cruzeiro.

Otra particularidad es que a Católica le tocará jugar en el feriado del 21 de mayo en el Claro Arena, frente a Barcelona de Guayaquil.

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- Revisa la agenda detallada de los equipos chilenos:

Fecha 1

Martes 7 de abril

Universidad Católica vs. Boca Juniors (ARG), 20:30 horas. Grupo D. Claro Arena

Miércoles 8 de abril

Coquimbo Unido vs. Nacional (URU), 18:00 horas. Grupo B Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Fecha 2

Miércoles 15 de abril

Cruzeiro (BRA) vs. Universidad Católica , 18:00 horas. Grupo D. Estadio mineirao

, 18:00 horas. Grupo D. Estadio mineirao Universitario (PER) vs. Coquimbo Unido, 22:00 horas. Grupo B. Estadio Monumental de Lima

Fecha 3

Martes 28 de abril

Deportes Tolima (COL) vs. Coquimbo Unido, 22:00 horas. Grupo B. Estadio "Manuel Murillo"

Miércoles 29 de abril

Barcelona SC (ECU) vs. Universidad Católica, 20:00 horas. Grupo D Estadio Monumental de Guayaquil

Fecha 4

Miércoles 6 de mayo

Universidad Católica vs. Cruzeiro (BRA), 22:00 horas. Grupo D. Claro Arena

Jueves 7 de mayo

Coquimbo Unido vs. Universitario (PER), 20:00 horas. Grupo B. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

Fecha 5

Martes 19 de mayo

Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima (COL), 17:00 horas. Grupo B. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

Jueves 21 de mayo

Universidad Católica vs. Barcelona SC (ECU), 20:30 horas. Grupo D. Claro Arena

Fecha 6

Martes 26 de mayo

Nacional (URU) vs. Coquimbo Unido, 20:30 horas. Grupo B. Estadio Gran Parque Central

Jueves 28 de mayo