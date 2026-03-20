Con Coquimbo y la UC: Conmebol publicó el fixture de la Copa Libertadores
Quedó confirmada toda la programación de la fase grupal.
Quedó confirmada toda la programación de la fase grupal.
A través de sus sitios web oficiales, la Conmebol oficializó la programación completa de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, con Coquimbo Unido y Universidad Católica como los representantes chilenos en esta edición.
La fase de grupos comenzará con dos partidos en simultáneo el martes 7 de abril, en simultáneo a las 20:00 horas de Chile (22:00 GMT): Deportivo La Guaira jugará con Fluminense en Caracas, mientras Independiente Rivadavia chocará con Bolívar en Mendoza.
Por otro lado, ambos conjuntos nacionales debutarán como locales: Los "cruzados" recibirán a Boca Juniors en el primer día de competencia, mientras los "piratas" harán lo propio frente a Nacional de Uruguay un día después, el martes 8.
Solo la segunda fecha tendrá a Coquimbo y la UC jugando el mismo día; de visitante: El miércoles 15 de abril, contra Universitario y Cruzeiro.
Otra particularidad es que a Católica le tocará jugar en el feriado del 21 de mayo en el Claro Arena, frente a Barcelona de Guayaquil.
- Haz click aquí para revisar el fixture compelto.
- Revisa la agenda detallada de los equipos chilenos:
Martes 7 de abril
Miércoles 8 de abril
Miércoles 15 de abril
Martes 28 de abril
Miércoles 29 de abril
Miércoles 6 de mayo
Jueves 7 de mayo
Martes 19 de mayo
Jueves 21 de mayo
Martes 26 de mayo
Jueves 28 de mayo