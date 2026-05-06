Cinco detenidos en allanamiento a Temucuicui: Hubo disparos, pero no heridos
El operativo "reafirma que el Estado de derecho no es negociable; como Gobierno no aceptaremos que existan territorios vedados", dijo el ministro Claudio Alvarado.
La titular de Seguridad, Trinidad Steinert, resaltó que la paciencia que solicitó a la ciudadanía va de la mano de un "trabajo concreto, día a día, noche a noche".
Los detenidos son tres hombres y dos mujeres, quienes enfrentarán cargos por robo de vehículos, atentados incendiarios, disparos injustificados e infracción a la Ley de Drogas.