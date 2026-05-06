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Tópicos: País | Región de La Araucanía

Cinco detenidos en allanamiento a Temucuicui: Hubo disparos, pero no heridos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El operativo "reafirma que el Estado de derecho no es negociable; como Gobierno no aceptaremos que existan territorios vedados", dijo el ministro Claudio Alvarado.

La titular de Seguridad, Trinidad Steinert, resaltó que la paciencia que solicitó a la ciudadanía va de la mano de un "trabajo concreto, día a día, noche a noche".

Cinco detenidos en allanamiento a Temucuicui: Hubo disparos, pero no heridos
 Carabineros

Los detenidos son tres hombres y dos mujeres, quienes enfrentarán cargos por robo de vehículos, atentados incendiarios, disparos injustificados e infracción a la Ley de Drogas.

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Cerca de las 04:30 horas de esta madrugada, un operativo policial desarrollado por personal de Control y Orden Público de Carabineros dejó a cinco personas detenidas al interior de la comunidad mapuche de Temucuicui, ubicada en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía.

Más información en instantes

 

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