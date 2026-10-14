Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores
Con Pulgar titular: Flamengo visita a Estudiantes en semifinales de la Libertadores
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Sigue en vivo los resultados junto a Cooperativa.cl.
Sigue en vivo los resultados junto a Cooperativa.cl.
La Copa Libertadores entra esta semana en fase decisiva, con la disputa de la ida de las semifinales.
Sigue en vivo los resultados junto a Cooperativa.cl:
0-1: 45' José Manuel López (PAL); 0-2: 85' Marlon Freitas (PAL); 1-2: 90+3' Wesley Nata (FLU)