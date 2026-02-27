Síguenos:
Confirmada: La agenda de O’Higgins para la Fase 3 de Copa Libertadores ante Tolima

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

Tal como en la etapa previa, el "Capo de Provincia" cerrará como forastero.

A través de sus canales oficiales, la Conmebol anunció el fixture de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, última ronda previa que tendrá a O'Higgins en la pelea.

El conjunto rancagüino eliminó a Bahía en Brasil y chocará contra Deportes Tolima de Colombia; verdugo del equipo venezolano Deportivo Táchira.

O'Higgins arrancará la llave de local el miércoles 4 de marzo a las 21:30 horas (00:30 GMT) en El Teniente, mientras la revancha será una semana después, el día 11 de marzo, en igual horario.

Cabe recordar que el vencedor pasará a la fase de grupos del máximo torneo continental, mientras el perdedor tendrá que conformarse con disputar la Copa Sudamericana.

- Revisa la agenda completa para la Fase 3 de la Copa Libertadores:

