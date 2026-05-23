Conmebol en alerta: Investigan presunto amaño de partido en la Copa Libertadores

La Conmebol recibió un informe sobre un presunto amaño de partido en el duelo de la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, entre Independiente Rivadavia y Fluminense, disputado el pasado 6 de mayo en Mendoza y que terminó igualado 1-1.

Así lo reveló el medio brasileño Globo, que reportó movimientos sospechosos en el mercado de apuestas vinculados al encuentro, detectados en una pequeña casa de apuestas de Argentina.

Las sospechas recaen sobre la tarjeta amarilla que recibió el volante argentino Tomás Bottari en el minuto 36 del primer tiempo. Con el marcador aún 0-0, el mediocampista interceptó con el brazo un pase entre líneas de Fluminense, generando un "volumen anormal" según el citado portal.

De confirmarse el hecho, las consecuencias establecen sanciones de hasta cinco años de inhabilitación para ejercer actividades relacionadas al fútbol, y en casos graves la pena puede ser vitalicia. Además, el reglamento contempla la posibilidad de decretar derrota por secretaría al club.