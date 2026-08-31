Conmebol multó a Universidad Católica por infracciones de seguridad ante Estudiantes

Universidad Católica recibió una multa de 5.000 dólares por parte de la Comisión Disciplinaria de Conmebol debido a infracciones al Reglamento de Seguridad registradas durante su visita a Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores.

La resolución CL.O-129-26, adoptada el pasado 26 de agosto, apunta a hechos ocurridos en el empate 1-1 disputado el 11 de agosto en Argentina, correspondiente a la ida de los octavos de final del torneo continental.

Conmebol determinó una infracción al artículo 24 literal a) del Reglamento de Seguridad, norma relacionada con la instalación de textiles en las tribunas y que establece que banderas, pancartas, lienzos y elementos similares no pueden tapar la visual de los sectores del estadio.

Por este incumplimiento, Universidad Católica deberá pagar una multa de 5.000 dólares, monto que será debitado automáticamente de los ingresos que el club reciba de Conmebol por concepto de derechos de televisión o patrocinio.

Además, el organismo impuso una advertencia por las infracciones al artículo 24 literal h) y al artículo 26 literal m). El primero establece que los textiles ubicados en los alambrados de separación entre las tribunas y el campo de juego no pueden superar los 1,50 metros de altura, mientras el segundo prohíbe a los aficionados escalar estructuras o instalaciones no destinadas para ese uso, como barreras, rejas, muros, postes y otras estructuras del estadio.

La Comisión Disciplinaria también advirtió expresamente a Universidad Católica que una nueva infracción de igual o similar naturaleza puede significar la aplicación del artículo 27 del Código Disciplinario de Conmebol y las consecuencias correspondientes por reincidencia.

La resolución fue dictada por el juez único Eduardo Gross Brown y establece que contra esta decisión no cabe recurso.