Coquimbo sorprendió a Universitario en Perú y sumó su primera victoria en la Libertadores

Coquimbo Unido venció 2-0 a domicilio a Universitario en el Estadio Monumental de Lima por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y sumó su primera victoria en su vuelta al torneo internacional.

Los primeros minutos del partido fueron parejos para ambos equipos. El cuadro aurinegro se adelantó en el marcador gracias a Cristián Zavala (13'), quien conectó de cabeza dentro del área chica para abrir el marcador. Los "Piratas" mantuvieron la ventaja hasta el descanso.

En la segunda parte, el equipo dirigido por Hernán Caputto golpeó rápido y estiró la ventaja por medio del delantero argentino Nicolás Johansen (48').

A partir de ese momento, Coquimbo supo manejar la ventaja con oficio, mientras que el conjunto peruano, con desesperación, buscó el descuento sin éxito. Finalmente, cayeron ante el vigente campeón del fútbol chileno.

Con esta victoria, Coquimbo Unido quedó puntero del grupo, con cuatro unidades junto a Nacional de Uruguay, que luego del igualado debut ante los "piratas" venció a Deportes Tolima, empatado con Universitario registrando un único punto.

El siguiente duelo por Copa Libertadores, el cuadro "Pirata" visitará a Deportes Tolima el martes 28 de abril a las 22:00 horas (02:00 GMT), por su parte el conjunto "Crema" será local nuevamente ante Nacional el miércoles 29 de abril a las 22:00 horas (02:00 GMT).