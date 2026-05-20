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O'Higgins lamentó una caída con Boston River y se complicó en la Copa Sudamericana
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El cuadro uruguayo consiguió su primera victoria en el certamen.
El cuadro uruguayo consiguió su primera victoria en el certamen.
O'Higgins tuvo un duro traspié en sus aspiraciones por seguir vivo en la Copa Sudamericana después de caer por 3-2 en su visita a Boston River en el Estadio Centenario de Montevideo, resultado que complica seriamente sus opciones de clasificación en el Grupo C de la Copa Sudamericana
El cuadro entrenado por Lucas Bovaglio se mantuvo tercero con 7 puntos, distanciado a uno de los 8 que tienen a Millonarios en la zona de play-offs. En tanto, Sao Paulo lidera con 9 positivos.
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