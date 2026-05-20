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Tópicos: Deportes | Fútbol | OHiggins

O'Higgins lamentó una caída con Boston River y se complicó en la Copa Sudamericana

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro uruguayo consiguió su primera victoria en el certamen.

O'Higgins lamentó una caída con Boston River y se complicó en la Copa Sudamericana
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O'Higgins tuvo un duro traspié en sus aspiraciones por seguir vivo en la Copa Sudamericana después de caer por 3-2 en su visita a Boston River en el Estadio Centenario de Montevideo, resultado que complica seriamente sus opciones de clasificación en el Grupo C de la Copa Sudamericana

El cuadro entrenado por Lucas Bovaglio se mantuvo tercero con 7 puntos, distanciado a uno de los 8 que tienen a Millonarios en la zona de play-offs. En tanto, Sao Paulo lidera con 9 positivos.

Más información en instantes.

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