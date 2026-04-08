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Coquimbo Unido recibe a Nacional en su estreno por la Copa Libertadores
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El "Francisco Sánchez Rumoroso" será el escenario del encuentro.
El "Francisco Sánchez Rumoroso" será el escenario del encuentro.
Este miércoles Coquimbo Unido vuelve a la Copa Libertadores luego de 34 años y lo hará recibiendo en el "Francisco Sánchez Rumoroso" a Nacional de Uruguay por la primera fecha del Grupo B.
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0-1: 22' Sebastián Coates (NAC)