Coquimbo Unido recibe a Nacional en su estreno por la Copa Libertadores

Este miércoles Coquimbo Unido vuelve a la Copa Libertadores luego de 34 años y lo hará recibiendo en el "Francisco Sánchez Rumoroso" a Nacional de Uruguay por la primera fecha del Grupo B.

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Coquimbo Unido 0-1 Nacional. Entretiempo. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

0-1: 22' Sebastián Coates (NAC)