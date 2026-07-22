DC acusa: "El ministro Quiroz le miente al país"

La secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, fustigó en El Primer Café las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien agradeció a los votos de la falange para aprobar la megarreforma.

En los salones del Congreso, Quiroz celebró la aprobación del corazón del proyecto más importante del Gobierno y, de paso, agradeció "en particular a grupos que están fuera del oficialismo, pero que han votado junto a nosotros. Me refiero al Partido Nacional Libertario, a muchos votos del Partido de la Gente, me refiero también a votos de la Democracia Cristiana".

Krauss respondió: "Claramente el ministro Quiroz -y que induce a este titular del diario El Mercurio- le miente al país. Así de claro. Le miente al país. Busca de alguna manera darle legitimidad a su mal proyecto denominado proyecto de reconstrucción, porque es una reforma tributaria".

"La idea matriz de ese proyecto no cuenta con ningún voto de un parlamentario democratacristiano. ¡Ninguno!", dijo y agregó que el relato que le dio Quiroz "no solo no es la correcta, sino que no se ajusta a lo definido en el diálogo político en el Parlamento" con los diputados de la falange.

La exministra explicó que el partido sólo votó a favor de la exención de contribuciones a la primera vivienda de los mayores de 65 años a raíz de un acuerdo para que, rechazando la creación del fondo municipal fuera a Comisión Mixta con el objetivo de lograr una compensación íntegra en esa instancia.

"La política tiene que cambiar. Tiene que cambiar y se le tiene que hablar con verdad a la ciudadanía. (...) Nosotros tenemos vocación de construir acuerdos, estamos dispuestos a dialogar, pero no nos van a utilizar a partir de relatos que no se ajustan a la verdad".

Romero: "Se construyeron mayorías"

El diputado republicano Agustín Romero contradijo a Krauss afirmando que "no es así. Hay votos democratacristianos dentro del proyecto de ley".

En El Primer Café, el parlamentario oficialista agregó que "probablemente no están en contra o votaron en contra de la rebaja de impuesto o la integración y cosas de ese tipo, pero hay otras normas que las votaron a favor y por lo tanto se construyeron mayorías".

"A mí me parece bien ese tema, o sea, no es para tener ningún tipo de vergüenza", dijo Romero quien resaltó que "con los votos de la Democracia Cristiana logramos que este proyecto no llegara a Comisión Mixta en más temas y eso es una realidad y hay que asumirlo".

"El punto que quedó, que es el 0,01% del proyecto en general, a nosotros nos parece que no hay ningún partido de oposición que vaya a oponerse a entregar una compensación a los municipios, sería una locura. Entonces ese tema esperamos nosotros resolverlo durante el día de hoy para que ya este proyecto quede en condiciones de estar esperando lo que se decida por el Tribunal Constitucional y sea una realidad para los chilenos", puntualizó.

El diputado de Evópoli Jorge Guzmán dijo, por su parte, que "a diferencia de Alejandra, creo que es un motivo de orgullo que la Democracia Cristiana haya participado en algunos aspectos de la ley. A mí me molesta que, por ejemplo, el PPD haya votado en contra invariabilidad tributaria siendo que lo que se votó ayer de invariabilidad tributaria es la propuesta del PPD, que es muy distinta a la propuesta del Gobierno".

Schönhaut critica la "falta de honestidad" de Quiroz

La diputada del Frente Amplio Constanza Schönhaut defendió los dichos de Krauss acusando "falta de honestidad" del ministro de Hacienda durante la tramitación del proyecto.

A su juicio, fue una "herramienta" utilizada por Quiroz "para tratar de hacer ver de que esto es amplio, (...) para tratar de hacer ver que esta reforma tributaria es amplia, es un consenso. Por eso mete a la DC como si por dar un voto en un artículo eso significaría un apoyo total al proyecto. Y eso no es así".

"El ministro Quiroz -agregó- ni siquiera ha podido decirle a la gente con todas sus letras que esto es una reforma tributaria. Y esta reforma tributaria va a dejar al Estado con menos plata".

La diputada hizo hincapié en "distinguir cuál es el corazón de la reforma que se votó ayer y cuáles son los artículos accesorios que fueron dando vuelta y que pudieron contar con algunos votos más o menos".

Schönhaut precisó que "el corazón de esta reforma es: la baja al impuesto de primera categoría (que es la baja al impuesto a las grandes empresas), es la integración del sistema tributario (que es bajarle los impuestos a los dueños de las grandes empresas) y la invariabilidad tributaria que amarra al país por los próximos 20 o 25 años".

"Y en eso me parece importante dejar muy claro que la oposición -desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, pasando por el Frente Amplio, el PPD y el PS- votamos en contra. Votamos en contra y eso para ser muy transparente con la ciudadanía. Este proyecto tributario, esta reforma que va a traer consecuencias negativas para la economía del país durante los próximos años, es una reforma que solo cuenta con el respaldo del oficialismo y del Partido de la Gente".