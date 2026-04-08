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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Cornejo fue titular en el esforzado debut triunfal de Liga de Quito por la Libertadores

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo del chileno derrotó a Always Ready en El Alto.

Cornejo fue titular en el esforzado debut triunfal de Liga de Quito por la Libertadores
 EFE
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Liga Deportiva Universitaria de Quito, con el chileno Fernando Cornejo de titular, se exigió al máximo para vencer de visita a Always Ready de Bolivia y llevarse los tres puntos en su debut por el Grupo G de la Copa Libertadores.

El conjunto local dominó las acciones aprovechando las ya conocidas ventajas de su localía en El Alto, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, los ecuatorianos lograron pegar en la agonía.

Gabriel Villamil desequilibró el marcador al minuto 90+4 para alegría de un conjunto que tuvo a Cornejo en cancha hasta los 71', cuando fue reemplazado por Kevin Minda.

La primera fecha del Grupo G se completará con el duelo de Mirassol de Brasil ante Lanús de Argentina, donde milita Matías Sepúlveda, este miércoles 8 de abril a las 18:00 horas (22:00 GMT).

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