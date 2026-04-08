Cornejo fue titular en el esforzado debut triunfal de Liga de Quito por la Libertadores

Liga Deportiva Universitaria de Quito, con el chileno Fernando Cornejo de titular, se exigió al máximo para vencer de visita a Always Ready de Bolivia y llevarse los tres puntos en su debut por el Grupo G de la Copa Libertadores.

El conjunto local dominó las acciones aprovechando las ya conocidas ventajas de su localía en El Alto, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, los ecuatorianos lograron pegar en la agonía.

Gabriel Villamil desequilibró el marcador al minuto 90+4 para alegría de un conjunto que tuvo a Cornejo en cancha hasta los 71', cuando fue reemplazado por Kevin Minda.

La primera fecha del Grupo G se completará con el duelo de Mirassol de Brasil ante Lanús de Argentina, donde milita Matías Sepúlveda, este miércoles 8 de abril a las 18:00 horas (22:00 GMT).