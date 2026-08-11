Cristián Garay aplicó nueva regla y "arruinó" un cambio de Independiente Rivadavia ante Fluminense

El árbitro chileno Cristián Garay fue protagonista este martes en el empate de Fluminense e Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores, al aplicar una nueva regla en los minutos finales, arruinando un cambio en el equipo argentino.

Cuando se jugaba el último minuto del tiempo agregado, el capitán de los mendocinos, Alex Arce, hizo tiempo al dejar la cancha, y Garay aplicó el nuevo reglamento, que obliga al suplente, como castigo por la demora, esperar un minuto antes de ingresar a la cancha.

El reemplazo de Arce, Stefano Moreyra, incluso entró a la cancha, pero por orden de Garay, tuvo que salir y esperar que se cumpliera el minuto.

Sin embargo, Moreyra no pudo volver a entrar, ya que antes que se cumpliera el minuto, el juez chileno dio por finalizado el partido en Maracaná.