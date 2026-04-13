¿Cuándo y dónde ver a Coquimbo Unido ante Universitario en la Copa Libertadores?

Coquimbo Unido vivirá su segundo duelo por Copa Libertadores, cuando visite a Universitario en Lima. Los "Piaratas" rescataron un empata agónica en su casa ante Nacional.

El cotejo está pactado para jugarse este martes 22 de abril a las 22:00 horas (02:00 GMT) en el Estadio Monumental. Podrás ver el encuentro a través de la señal de ESPN 5 y en streaming por Disney+ premium.

Los "Piratas" vienen de empatar 1-1 en la agonía en su debut ante Nacional en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", y va en busca de una victoria que lo acerque a la siguiente fase del torneo internacional.

Por su parte, Universitario empató sin goles en su visita a Deportes Tolima, por lo que su misión es hacerse fuerte de local para asegurar su pase a los octavos de final.