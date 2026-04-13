¿Cuándo y dónde ver a Coquimbo Unido ante Universitario en la Copa Libertadores?
Los "Piratas" rescataron un empate en su debut ante Nacional.
Los "Piratas" rescataron un empate en su debut ante Nacional.
Coquimbo Unido vivirá su segundo duelo por Copa Libertadores, cuando visite a Universitario en Lima. Los "Piaratas" rescataron un empata agónica en su casa ante Nacional.
El cotejo está pactado para jugarse este martes 22 de abril a las 22:00 horas (02:00 GMT) en el Estadio Monumental. Podrás ver el encuentro a través de la señal de ESPN 5 y en streaming por Disney+ premium.
Los "Piratas" vienen de empatar 1-1 en la agonía en su debut ante Nacional en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", y va en busca de una victoria que lo acerque a la siguiente fase del torneo internacional.
Por su parte, Universitario empató sin goles en su visita a Deportes Tolima, por lo que su misión es hacerse fuerte de local para asegurar su pase a los octavos de final.