¿Cuándo y dónde ver el debut de la UC en la Copa Libertadores ante Boca Juniors?

Universidad Católica tendrá su debut este martes en la Copa Libertadores 2026, donde clasificó como Chile 2 en la temporada pasada, y se medirá al cuadro argentino de Boca Juniors en el inicio del Grupo D.

El equipo dirigido por Daniel Garnero llega en un gran momento después de golear 6-1 a Palestino en la octava fecha de la Liga de Primera. Además, suma tres victorias en los últimos cuatro partidos disputados, considerando también la Copa de la Liga.

El equipo "Cruzado" ocupa el segundo lugar en la tabla de posiciones, a solo una unidad del líder Colo Colo, y también marcha segundo en el Grupo B de la Copa de la Liga.

Por su parte, el equipo "Xeneize" se ubica en el tercer puesto de la Zona A con 20 puntos, por detrás de Vélez Sarsfield y Estudiantes, en el Torneo de Apertura de la Liga Profesional Argentina. Además, vuelve a disputar una fase de grupos después de dos temporadas.

¿Cuándo y dónde ver a la UC ante Boca Juniors?

El cotejo está pactado para jugarse este martes 7 de abril a las 20:30 horas (00:30 GMT) en el Claro Arena.

Podrás ver el encuentro a través de la señal de ESPN 5 y Chilevisión y en streaming por Disney+ premium.

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