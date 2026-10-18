¿Cuándo y dónde ver el duelo de Universidad de Chile ante Libertad por la Libertadores Femenina?
Las "Leonas" afrontan un choque clave por la segunda fecha de la fase grupal en Quito.
Las "Leonas" afrontan un choque clave por la segunda fecha de la fase grupal en Quito.
Universidad de Chile saltará nuevamente a la cancha en la Copa Libertadores Femenina este lunes cuando afronte su segundo desafío dentro del Grupo D ante Libertad de Paraguay, en un compromiso decisivo para sus aspiraciones de avanzar a los cuartos de final del certamen continental.
El compromiso entre las azules y el cuadro guaraní se disputará este lunes 19 de octubre a las 21:00 horas y se jugará en el Estadio Banco Guayaquil, en Quito, Ecuador, y tú lo podrás seguir en variadas plataformas.
Está la opción de verlo de forma abierta en el sitio web chilevision.cl, la aplicación MiCHV y mediante el canal oficial de Chilevisión en YouTube.
Además, el encuentro también estará disponible en la plataforma Pluto TV.