¿Cuándo y dónde ver el duelo de Universidad de Chile ante Libertad por la Libertadores Femenina?

Universidad de Chile saltará nuevamente a la cancha en la Copa Libertadores Femenina este lunes cuando afronte su segundo desafío dentro del Grupo D ante Libertad de Paraguay, en un compromiso decisivo para sus aspiraciones de avanzar a los cuartos de final del certamen continental.

El compromiso entre las azules y el cuadro guaraní se disputará este lunes 19 de octubre a las 21:00 horas y se jugará en el Estadio Banco Guayaquil, en Quito, Ecuador, y tú lo podrás seguir en variadas plataformas.

Está la opción de verlo de forma abierta en el sitio web chilevision.cl, la aplicación MiCHV y mediante el canal oficial de Chilevisión en YouTube.

Además, el encuentro también estará disponible en la plataforma Pluto TV.