¿Cuándo y dónde ver la visita de la UC a Estudiantes en la Copa Libertadores?

Este martes 11 de agosto, Universidad Católica visita a Estudiantes de La Plata en el Estadio "Jorge Luis Hirschi", por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, con el objetivo de tomar ventaja en la serie que se definirá en el Claro Arena.

El partido está programado para las 20:30 horas (00:30 GMT) y será transmitido en televisión por cable a través de Chilevisión y el canal de cable ESPN 5. En tanto, en streaming se podrá ver por Disney+ Premium.

Los "Cruzados" vienen de hacer una buena actuación en la fase de grupos, donde salieron primeros junto a Boca Juniors, Barcelona de Guayaquil y Cruzeiro. Por su parte, el cuadro "pincharrata" terminó segundo en el Grupo A por detrás de Flamengo.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.