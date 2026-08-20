Diego Sánchez y la eliminación de Coquimbo Unido: "Duele el alma, pero dimos la vida"

El arquero de Coquimbo Unido, Diego Sánchez, utilizó sus redes sociales para expresar su sentir tras la dolorosa eliminación del cuadro aurinegro de Copa Libertadores tras caer por penales ante Platense manifestando su tristeza pero también el inmenso orgullo por el camino recorrido.

A través de una sentida publicación en una historia de Instagram, el "Mono" comenzó señalando que "duele el alma, duele tanto que no deja dormir".

"Solo queda la tranquilidad de que dimos la vida en cada victoria y en cada derrota. Saber que se habló de Coquimbo Unido en toda Sudamérica llena de orgullo, porque fuimos un equipo aguerrido que solo buscó una gloria soñada", añadió.

En la misma línea, Sánchez enfatizó el mérito de haber superado las expectativas iniciales: "Nadie daba un peso por nosotros y ahí estuvimos, con el pecho fuerte y dando cara en todas las canchas. ¿Entonces qué puedo reprochar? Nada, somos uno de los mejores 16 equipos de Sudamérica".

"Y esta historia quedará grabada en nuestros corazones aurinegros", cerró el portero nacional junto al característico emoji de la bandera pirata.