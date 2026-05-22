Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y bruma
Santiago14.2°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

El error de Conmebol: Confundió a jugador de la UC con Marcelo Díaz y hasta lo etiquetó

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La confederación sudamericana publicó un video destacando la habilidad con el balón de Darío Melo.

El error de Conmebol: Confundió a jugador de la UC con Marcelo Díaz y hasta lo etiquetó
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un llamativo error en redes sociales protagonizó la Conmebol en la antesala del partido entre Universidad Católica y Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores al confundir a un futbolista del plantel cruzado con uno de los referentes de su archirrival, Universidad de Chile.

A través de la cuenta oficial de la Copa Libertadores, el organismo publicó un video donde se apreciaba al arquero suplente de la UC, Darío Melo, mostrando su destreza con el balón. Sin embargo, el texto que acompañó la publicación decía: "¡Genio, Chelo Díaz!", etiquetando directamente a Marcelo Díaz, actual capitán de la escuadra azul.

La publicación generó inmediatas reacciones y cuestionamientos por parte de los usuarios en las redes sociales, lo que motivó a que la Conmebol eliminara el registro de sus plataformas oficiales a los pocos minutos de haber sido difundido.

Mira acá el pantallazo del error

Imagen foto_00000001

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada