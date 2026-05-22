El error de Conmebol: Confundió a jugador de la UC con Marcelo Díaz y hasta lo etiquetó

Un llamativo error en redes sociales protagonizó la Conmebol en la antesala del partido entre Universidad Católica y Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores al confundir a un futbolista del plantel cruzado con uno de los referentes de su archirrival, Universidad de Chile.

A través de la cuenta oficial de la Copa Libertadores, el organismo publicó un video donde se apreciaba al arquero suplente de la UC, Darío Melo, mostrando su destreza con el balón. Sin embargo, el texto que acompañó la publicación decía: "¡Genio, Chelo Díaz!", etiquetando directamente a Marcelo Díaz, actual capitán de la escuadra azul.

La publicación generó inmediatas reacciones y cuestionamientos por parte de los usuarios en las redes sociales, lo que motivó a que la Conmebol eliminara el registro de sus plataformas oficiales a los pocos minutos de haber sido difundido.

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