Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores
El fixture de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026
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Autor: Redacción Cooperativa
Coquimbo Unido y la UC tienen fecha y horario para sus duelos con Platense y Estudiantes.
Coquimbo Unido y la UC tienen fecha y horario para sus duelos con Platense y Estudiantes.
La Conmebol dio a conocer el fixture de los octavos de final de la Copa Libertadores, con duelos de ida y vuelta que tendrán a dos equipos chilenos como protagonistas: Coquimbo Unido y Universidad Católica.
La UC será el primero en tener acción, con duelos ante Estudiantes en Argentina y Chile, los días 11 y 18 de agosto.
Coquimbo jugará un día después sus duelos de ida y vuelta, ante Platense, el 12 y 19 de agosto.
Revisa el fixture completo a continuación:
Martes 11 de agosto
Miércoles 12 de agosto
Jueves 13 de agosto
Martes 18 de agosto
Miércoles 19 de agosto
Jueves 19 de agosto