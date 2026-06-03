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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

El fixture de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Coquimbo Unido y la UC tienen fecha y horario para sus duelos con Platense y Estudiantes.

El fixture de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026
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La Conmebol dio a conocer el fixture de los octavos de final de la Copa Libertadores, con duelos de ida y vuelta que tendrán a dos equipos chilenos como protagonistas: Coquimbo Unido y Universidad Católica.

La UC será el primero en tener acción, con duelos ante Estudiantes en Argentina y Chile, los días 11 y 18 de agosto.

Coquimbo jugará un día después sus duelos de ida y vuelta, ante Platense, el 12 y 19 de agosto.

Revisa el fixture completo a continuación:

Duelos de ida

Martes 11 de agosto

  • Fluminense (BRA) vs. Independiente Rivadavia (ARG). 18:00 horas. Estadio Maracaná
  • Estudiantes de La Plata (ARG) vs. Universidad Católica (CHI). 20:30 horas. Estadio UNO "Jorge Luis Hirschi"
  • Deportes Tolima (COL) vs. Independiente del Valle (ECU). 20:30 horas. Estadio "Manuel Murillo"

Miércoles 12 de agosto

  • Platense (ARG) vs. Coquimbo Unido (CHI). 18:00 horas. Estadio "Ciudad de Vicente López".
  • Palmeiras (BRA) vs. Cerro Porteño (PAR). 18:00 horas. Estadio Allianz Parque
  • Cruzeiro (BRA) vs. Flamengo (BRA). 20:30 horas. Estadio Mineirao

Jueves 13 de agosto

  • Mirassol (BRA) vs. Liga de Quito (ECU). 18:00 horas. Estadio por definir
  • Rosario Central (ARG) vs. Corinthians (BRA). 20:30 horas. Estadio Gigante de Arroyito

Duelos de vuelta

Martes 18 de agosto

  • Independiente Rivadavia (ARG) vs. Fluminense (BRA). 18:00 horas. Estadio Malvinas Argentinas
  • Universidad Católica (CHI) vs. Estudiantes de La Plata (ARG). 20:30 horas. Claro Arena
  • Independiente del Valle (ECU) vs. Deportes Tolima (COL). 20:30 horas. Estadio por definir

Miércoles 19 de agosto

  • Coquimbo Unido (CHI) vs. Platense (ARG). 18:00 horas. Estadio por definir
  • Cerro Porteño (PAR) vs. Palmeiras (BRA). 18:00 horas. Estadio La Nueva Olla
  • Flamengo (BRA) vs. Cruzeiro (BRA). 20:30 horas. Estadio Maracaná

Jueves 19 de agosto

  • Liga de Quito (ECU) vs. Mirassol (BRA). 18:00 horas. Estadio "Rodrigo Paz Delgado"
  • Corinthians (BRA) vs. Rosario Central (ARG). 20:30 horas. Neo Química Arena

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