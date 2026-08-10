En Estudiantes asumen un "desgaste mental" antes de recibir a la UC por la Libertadores

La acción de la Copa Libertadores se reanuda esta semana y Universidad Católica afrontará un desafío clave este martes, cuando visite a Estudiantes de La Plata en el partido de ida por los octavos de final del torneo continental.

El conjunto "cruzado" se medirá ante un rival que llega golpeado. El "Pincharrata" viene de caer por 2-0 frente a Deportivo Riestra en el Torneo de Clausura argentino, resultado que significó su segunda derrota consecutiva.

Tras la caída, el experimentado mediocampista José Sosa reconoció el impacto psicológico que vive el plantel trasandino antes de recibir a la franja.

"Estamos tratando de no ser más negativos de lo que realmente duele perder. Venimos de dos derrotas consecutivas y eso lleva un desgaste mental que hay que tratar de sobrepasar. Somos profesionales y trabajadores de estas situaciones, hay que tratar de arrancar con otro ánimo", aseguró el volante.

Sin embargo, el exjugador de Atlético de Madrid se mostró optimista de cara al plano internacional: "Los jugadores que no estuvieron son ejemplo para cambiar la energía rápido. Lo que se viene es muy lindo, tenemos que tratar de olvidarnos de lo que pasó", agregó.

En esa misma línea se expresó el atacante colombiano Edwuin Cetré, quien enfatizó la necesidad de dar vuelta la página ante la UC.

"No nos están saliendo las cosas y hay mucho vaya y venga, pero hay que cortar esta rachita. Ahora vienen cosas más importantes. Queda dejar lo negativo atrás y agarrar lo positivo. Viene una semana hermosa", afirmó.