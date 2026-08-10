Clark tras su defensa por "Caso Sartor": Estoy feliz de que se empiece a saber la verdad

Michael Clark se mostró tranquilo y optimista este lunes luego de la exposición de su defensa en la formalización del caso Sartor y valoró tener la oportunidad de comenzar a entregar públicamente su versión respecto de una investigación que, según afirmó, lleva un año y medio esperando poder abordar.

La defensa de Clark expuso durante la jornada ante el tribunal y apuntó, entre otros aspectos, a separarlo de las decisiones que originaron el caso Sartor y de las operaciones cuestionadas posteriormente, según informó La Tercera. A la salida del Centro de Justicia, el expresidente de Azul Azul profundizó en esa línea y puso especial énfasis en las fechas de los hechos investigados.

"Yo creo que está bastante claro que este caso se basa en un episodio que ocurrió el 2016-2017, que no se sincera o se sincera internamente el año 2018 y finalmente se termina explotando el año 23 y 24", sostuvo Clark.

El empresario remarcó que, desde su perspectiva, esa cronología resulta fundamental para analizar su participación. "Ahí hay un tema de temporalidad en que yo no estaba. Ni en el inicio del caso ni al final del caso", afirmó, antes de señalar que quedó conforme con los argumentos entregados durante la exposición.

Clark también manifestó confianza respecto de su situación en la investigación. "Yo sé quién soy, yo sé lo que he hecho y lo que no he hecho", afirmó, junto con explicar que el proceso continuará con las últimas defensas y posteriormente con las réplicas de las distintas partes.

En ese escenario, destacó especialmente la posibilidad de comenzar a plantear su versión después del tiempo transcurrido desde que comenzó la investigación. "Estoy tranquilo, contento, optimista y feliz de poder finalmente, después de un año y medio de espera, empezar a poder contar esto y que se empiece a saber la verdad", expresó.

La relación entre Sartor, Tactical Sports y Azul Azul

El ex dirigente también fue consultado por la administración de Tactical Sports y su relación con Azul Azul. Clark sostuvo que la administración del fondo y las decisiones asociadas a éste correspondían legalmente a su administradora, y rechazó que su condición le otorgara directamente el control de esas determinaciones.

"La administración de un fondo recae por ley en su administradora. Ella es la que finalmente nomina a los directores, ella es la que va a las juntas, ella es la que vota", explicó. En esa misma línea, aseguró que atribuir el control directamente a un cuotaportista, incluso cuando éste tenga una participación mayoritaria, implica desconocer la forma en que funciona jurídicamente el fondo.

Clark utilizó como ejemplo la conformación del directorio de Azul Azul y aseguró que él no tenía la facultad para asistir a la junta de accionistas en representación del fondo ni para designar directamente a sus integrantes. "Los directores los proponía Sartor Administradora de Fondos Privados", afirmó.

Ante las consultas sobre las relaciones existentes entre integrantes de la concesionaria y algunos de los actuales directores, sostuvo que la existencia de vínculos personales no determina quién tiene formalmente la capacidad de nominarlos. "Todo el mundo se puede conocer, si Chile no es un país tan grande. Pueden haber amistades, relaciones, uno se puede llevar mejor con ciertas personas o se puede llevar peor con otras personas, pero finalmente lo que importa es quién tiene la capacidad para nominar", manifestó.

Los contratos de confidencialidad

Clark también fue requerido por los contratos de confidencialidad mencionados durante la investigación y defendió la utilización de esos documentos. Explicó que se trata de acuerdos habituales cuando una persona accede a información relevante de una empresa, de Azul Azul o de un fondo de inversión.

"Los contratos de confidencialidad son contratos súper estándar", señaló, y agregó que también utiliza ese tipo de acuerdos en su actividad profesional a través de Redwood Capital. Según explicó, la existencia de contratos o cláusulas de confidencialidad no representa por sí misma una situación extraordinaria.

Consultado por qué personas relacionadas con un club deportivo podían acceder a información estratégica de un fondo de inversión, Clark respondió que el activo administrado estaba relacionado precisamente con una institución deportiva. "Su información y sus opiniones son importantes para el diseño de la estrategia deportiva del fondo", sostuvo.

El expresidente de Azul Azul cerró sus declaraciones reiterando que el proceso judicial continuará durante los próximos días y que espera que las distintas etapas permitan avanzar en el esclarecimiento de los hechos investigados.