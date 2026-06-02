En Platense hay confianza de cara al duelo ante Coquimbo: "Vamos a dar el batacazo"

Coquimbo Unido se prepara para afrontar un hito en su historia continental tras clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores instancia donde el cuadro "pirata" se medirá ante Platense de Argentina, en una llave que se definirá en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Pese al buen presente de los aurinegros, allende de Los Andes hay plena confianza para avanzar de ronda. Así lo manifestó el joven volante Pablo Ferreira, quien llamó la atención al confesar su total desconocimiento sobre el equipo chileno.

"No conozco a Coquimbo, directamente no miro fútbol. Tampoco en la Copa. Un día antes presto atención, miro jugadores y referencias del equipo contrario. Juego al fútbol y me encanta, pero siento que todos los días entrenar y estar con la pelota, llega un momento en que prefiero estar con mi vieja, con mis amigos y mi novia", reconoció el mediocampista de 21 años en entrevista con el diario Olé.

En esa misma línea, el futbolista envió un mensaje de optimismo a los fanáticos del "Calamar" de cara a la serie de octavos de final.

"Que nos sigan. Van a tener tiempo para ver los octavos de final. Vamos a trabajar muy fuerte para lo que viene y con esa humildad que tenemos. Creo que vamos a dar el batacazo para que la gente siga hablando de Platense", aseguró.

Incluso, Ferreira se dio el espacio para proyectar el futuro del certamen y apuntar a un eventual rival en las fases siguientes: "Sería muy copado jugar contra Palmeiras, cruzarme con el 'Flaco' López. Meterles una patadita a esos jugadores de tanta jerarquía sería una bendición muy grande. Tengo mucha fe de que vamos a pasar de ronda", sostuvo.

Finalmente, el jugador le restó dramatismo al sorteo y a los rivales que pudieron enfrentar en esta instancia. "No se hablaba de los equipos que nos podría tocar. Corinthians, Peñarol, Santa Fe... ya jugamos ahí. No teníamos problemas con eso", cerró.