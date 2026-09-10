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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Estudiantes denunció a Memphis Depay a la Conmebol por gesto contra sus hinchas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro argentino solicitó que el neerlandés sea suspendido para la revancha ante Corinthians en la Libertadores.

Estudiantes denunció a Memphis Depay a la Conmebol por gesto contra sus hinchas
 Corinthians
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Estudiantes de La Plata presentó una denuncia en la Unidad Disciplinaria de Conmebol contra el neerlandés Memphis Depay, delantero de Corinthians, por un gesto ofensivo hacia la hinchada este martes en Argentina, en la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores.

El club trasandino acusó que el europeo infringió el Código Disciplinario por conducta antideportiva y provocación a la hinchada de Estudiantes.

Tras el gol del empate 1-1, Depay, en medio de los festejos de sus compañeros, alzó su mano derecha con el dedo del medio levantado, y según el reclamo de Estudiantes, este gesto fue en dirección a la hinchada del club pincharrata.

Finallmente, Estudiantes remarcó, en su comunicado, el lema de Conmebol, que dice "el respeto es titular".

La Unidad Disciplinaria de Conmebol debe revisar la solicitud y revisar el caso, y decidir si Depay será suspendido para la revancha de cuartos de final, que se disputará el miércoles 16 de septiembre en Sao Paulo, a las 21:30 horas (00:30 GMT).

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