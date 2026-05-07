Fernando Zampedri y el liderato de la UC: "¿Quién pensaba que íbamos a estar arriba hoy?"

Pese a que Universidad Católica comparte el liderato del Grupo D de Copa Libertadores con Cruzeiro, el capitán y goleador del elenco cruzado, Fernando Zampedri manifestó su molestia por el resultado, reconociendo que la ambición del equipo era asegurar la victoria en casa.

"Quedamos con un poco de bronca por no haber logrado los tres puntos, pero estamos en un grupo muy difícil, muy peleado, cualquiera le gana a cualquiera", expresó.

En su análisis del trámite del partido, el ariete lamentó no haber podido capitalizar la superioridad numérica en el tramo final: "El rival se quedó con uno menos y no lo pudimos aprovechar, pero se plantaron bien con una línea de cinco muy dura para hacerle daño. Nos quedamos con un punto que hoy día sirve, pero esperemos al partido de local que se viene", añadió.

Sin embargo, el tono del atacante cambió al ser consultado reiteradamente por las dudas que dejó el empate: "Muchachos, estamos primeros. Estamos arriba. ¿Quién pensaba que Católica iba a estar arriba hoy?", expresó antes de hacer un llamado a la calma y a valorar el esfuerzo del plantel-

"Pongamos los pies sobre la tierra, hay que seguir trabajando. Vamos a seguir luchando, a dar pelea hasta el final para que Católica pase a octavos", sentenció.