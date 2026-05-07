Megarreforma: Quiroz desdramatizó lapidario informe del CFA y tildó alertas como "detalles"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, calificó como "detalles" las observaciones realizadas por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) respecto al proyecto de ley de Reconstrucción Nacional.

A pesar de que el lapidario informe del organismo advierte sobre costos fiscales seguros y beneficios inciertos, el secretario de Estado aseguró que existe una "coincidencia maciza en que el proyecto de ley contiene elementos cruciales, esenciales, para recuperar el crecimiento de nuestra economía, y eso es lo central".

"El Consejo Fiscal Autónomo también hizo varias observaciones de detalles, las que la Dirección de Presupuesto responderá pormenorizadamente cuando concurra a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados", señaló Quiroz.

Pese a la confianza del titular de Hacienda, el panorama legislativo se ha vuelto complejo para el Ejecutivo. El exministro Mario Marcel advirtió ayer que el proyecto representa una "aventura sin retorno" y un riesgo extremo debido a la invariabilidad tributaria de 25 años, que impediría realizar correcciones futuras ante "un costo fiscal importante".

A la presión técnica se suma un quiebre político: la bancada del Partido de la Gente (PDG) dio por caído su acuerdo con el Gobierno. Los diputados Fabián Ossandón y Juan Marcelo Valenzuela acusaron un incumplimiento de palabra, señalando que el Ejecutivo presentó un bono en lugar del comprometido reembolso del IVA para medicamentos y pañales.

Por su parte, los partidos de oposición, desde el Partido Comunista (PC) hasta la Democracia Cristiana (DC), manifestaron su intención de rechazar la idea de legislar.

Aunque se espera que el Gobierno logre aprobar hoy el proyecto en la Comisión de Hacienda, el debate se trasladará al pleno en dos semanas, bajo la sombra de un posible "pirquineo" de votos.

En paralelo a la votación de hoy, el ministro Quiroz participará en un seminario económico antes de partir rumbo a Nueva York para el "Chile Day" 2026.