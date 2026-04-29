Flamengo igualó en su visita a Estudiantes y mantuvo su invicto en la Libertadores

Flamengo, que no contó con el volante chileno Erick Pulgar por una lesión en el hombro derecho, empató como visita 1-1 frente a Estudiantes de La Plata en el Estadio "Jorge Luis Hirschi" por la tercera fecha del Grupo A en la Copa Libertadores.

En un encuentro que tuvo el arbitraje del también nacional Piero Maza, Luiz Araújo (33') abrió el marcador en el primer tiempo para el "Fla", mientras que en el complemento Guido Carrillo (55') marcó la igualdad final.

Con este resultado, el conjunto carioca se mantuvo en el primer lugar de la tabla de posiciones con 7 puntos, mientras que el cuadro argentino marcha en el segundo puesto con 5 unidades.