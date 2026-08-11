Fluminense igualó ante Rivadavia y dejó la serie abierta en Libertadores

Fluminense e Independiente Rivadavia sellaron un empate 0-0 en el Estadio Maracaná por el duelo de ida en los octavos de final de la Copa Libertadores, un resultado que deja la eliminatoria abierta para la vuelta, que será el próximo martes en Mendoza.

En el primer tiempo del encuentro arbitrado por el chileno Cristian Garay, el elenco brasileño careció de profundidad ante la incesante presión del conjunto argentino, la cual ocasionó errores defensivos para el "Flu".

Para la segunda parte, el cuadro tricolor se volcó al ataque para hacer valer su localía y tomar ventaja de cara al cotejo de vuelta, pero se topó con una gran actuación de los zagueros del equipo mendocino.

Ambos conjuntos tuvieron chances para abrir el marcador, pero fueron impedidos por los palos, los cuales aseguraron la igualdad sin goles en Río de Janeiro.

El partido que definirá la eliminatoria será disputado el 18 de agosto en el Estadio Malvinas Argentinas a las 18:00 horas (22:00 GMT).