Gary Medel valoró el festejo de la UC en Guayaquil: "Logramos un gran triunfo"

Universidad Católica sacó adelante un duro desafío en un partido marcado por las complejas condiciones climáticas al vencer por 1-2 a Barcelona SC, en Guayaquil, y tras el pitazo final, Gary Medel conversó con la prensa y no ocultó su satisfacción por el resultado obtenido, resaltando la resiliencia del plantel.

Al ser consultado por el trámite del encuentro, el "Pitbull" fue enfático: "Obviamente era un partido súper complicado, difícil, con un rival que venía con falta de puntos, pero logramos un gran triunfo", expresó.

El referente cruzado destacó la intensidad mostrada en el arranque, aunque reconoció el desgaste sufrido en el complemento. "Mis compañeros hicieron un gran trabajo en el primer tiempo. Después, en el segundo nos decaímos, nos tiramos muy atrás y ellos empezaron a atacar mucho más", analizó Medel.

Pese a la victoria, el zaguero lamentó no haber sentenciado el marcador antes. "Creo que pudimos haber aprovechado mejor las oportunidades, los espacios grandes. Convertimos dos goles, pero pudimos haber hecho uno o dos más. El fútbol es así, manejamos bien el partido después y lo importante es que sumamos tres puntos", afirmó.

En cuanto a su presente personal y su rol en el equipo, Medel se mostró comprometido con el proceso: "Estoy feliz de sumar, de estar con mis compañeros. Aquí venimos a sumar a Católica primero que todo, que es lo más importante. Estoy a disposición del entrenador y de donde me toque jugar".

Finalmente, el ídolo de la UC ya puso la mirada en el próximo reto por la Copa de la Liga. "El grupo está súper bien y esto lo tenemos que mantener. Ahora toca enfocarnos ya en el domingo, que tenemos que viajar a Concepción, que es lo más importante que viene ahora", cerró.