Gary Medel y marco del partido con Boca: Es súper lindo que acompañen al equipo visitante
El referente de la UC avisó que puede jugar el martes ante Boca Juniors.
El referente de la UC avisó que puede jugar el martes ante Boca Juniors.
El referente de Universidad Católica Gary Medel confirmó que está en condiciones de jugar el importante duelo de este martes ante Boca Juniors, por la Copa Libertadores, y también comentó la oportunidad de contar con hinchas visitantes en el Claro Arena.
El experimentado jugador sostuvo que "estoy a disposición del cuerpo técnico, ellos verán a quién consideren mejor para este partido, pero estoy apoyando al cien por ciento al cuerpo técnico y mis compañeros. Estamos bien, me he entrenado súper bien y estoy a disposición para todo".
Sobre el marco de público que contará con 2.000 fanáticos visitantes, estimó que "es importante la localía con nuestra gente, y es súper lindo que venga el equipo visitante, que lo acompañen a su club y que así sea siempre en todos lados. El buen comportamiento tiene que ser de nuestra gente y espero que de la visita también, que sea algo lindo, para los dos equipos y las dos hinchadas; nuestro club está preparado para todo".
Apuntó igualmente que "los hinchas de Boca van a alentar como lo hacen todas las hinchadas, creo que van a tener un buen comportamiento, ellos están pendientes de alentar a su equipo, como lo haremos nosotros, espero que sea una linda noche para ambos equipos y salgamos favorecidos nosotros".
U. Católica recibe a Boca Juniors este martes desde las 20:30 horas en el Grupo D del torneo internacional.