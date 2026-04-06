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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Gary Medel y marco del partido con Boca: Es súper lindo que acompañen al equipo visitante

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El referente de la UC avisó que puede jugar el martes ante Boca Juniors.

Gary Medel y marco del partido con Boca: Es súper lindo que acompañen al equipo visitante
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El referente de Universidad Católica Gary Medel confirmó que está en condiciones de jugar el importante duelo de este martes ante Boca Juniors, por la Copa Libertadores, y también comentó la oportunidad de contar con hinchas visitantes en el Claro Arena.

El experimentado jugador sostuvo que "estoy a disposición del cuerpo técnico, ellos verán a quién consideren mejor para este partido, pero estoy apoyando al cien por ciento al cuerpo técnico y mis compañeros. Estamos bien, me he entrenado súper bien y estoy a disposición para todo".

Sobre el marco de público que contará con 2.000 fanáticos visitantes, estimó que "es importante la localía con nuestra gente, y es súper lindo que venga el equipo visitante, que lo acompañen a su club y que así sea siempre en todos lados. El buen comportamiento tiene que ser de nuestra gente y espero que de la visita también, que sea algo lindo, para los dos equipos y las dos hinchadas; nuestro club está preparado para todo".

Apuntó igualmente que "los hinchas de Boca van a alentar como lo hacen todas las hinchadas, creo que van a tener un buen comportamiento, ellos están pendientes de alentar a su equipo, como lo haremos nosotros, espero que sea una linda noche para ambos equipos y salgamos favorecidos nosotros".

U. Católica recibe a Boca Juniors este martes desde las 20:30 horas en el Grupo D del torneo internacional.

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