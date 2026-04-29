Hincha de Boca Juniors fue detenido por gestos racistas en el duelo ante Cruzeiro

Una nueva jornada de copas internacionales se vio empañada por actos discriminatorios luego de que un hincha de Boca Juniors fuera detenido tras realizar gestos racistas hacia la parcialidad de Cruzeiro en el Estadio Mineirao, de Belo Horizonte.

El incidente se produjo tras un intercambio de gritos entre ambas hinchadas. En ese contexto, un individuo que vestía una camiseta amarilla de Boca fue captado por las cámaras de Globoesporte señalando su brazo y haciendo alusión al color de piel de los seguidores del "Raposa".

La reacción de las autoridades locales fue inmediata. Antes del inicio del segundo tiempo, efectivos de la policía brasileña ingresaron a la tribuna visitante para identificar al sujeto, quien fue esposado y retirado del recinto deportivo ante la mirada del resto de los espectadores.

Este hecho no es aislado para la fanaticada "xeneize", que ya registra antecedentes similares, como el ocurrido en 2022 ante Corinthians. Sin embargo, el panorama legal para el detenido es mucho más complejo hoy que en años anteriores.

Tras una reforma legal aprobada en Brasil en 2023, los delitos de injuria racial fueron equiparados al de racismo, lo que implica penas de prisión de dos a cinco años, además de multas económicas severas. A diferencia del pasado, estos delitos ya no cuentan con beneficios procesales como la libertad bajo fianza inmediata.

Un ejemplo reciente de la rigurosidad de esta ley fue el caso de la argentina Agostina Páez, quien permaneció detenida más de un mes y debió pagar una cuantiosa multa para abandonar el país tras imitar gestos de un mono en un bar.

La tensión en el Mineirão no solo se limitó a los gestos racistas. En redes sociales también se viralizaron registros de la barra de Cruzeiro provocando a los hinchas argentinos exhibiendo y rompiendo billetes, una práctica recurrente en el último tiempo para burlarse de la depreciación de la moneda trasandina.