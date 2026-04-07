Hincha de Boca sufrió asalto en Vitacura por presuntos fanáticos de Colo Colo

La llegada del plantel de Boca Juniors a Santiago, de cara al duelo ante Universidad Católica, se vio empañada por un grave hecho de inseguridad ocurrido este lunes en las inmediaciones del hotel Pullman de Vitacura, donde se hospeda la delegación argentina.

Mientras decenas de seguidores se reunían para realizar un "banderazo" y dar la bienvenida al equipo, un hincha trasandino fue víctima de un robo en la intersección de las avenidas Kennedy y Vitacura.

Según el Diario As, la víctima fue interceptada por un grupo de desconocidos que vestían prendas vinculadas a Colo Colo. Los sujetos intimidaron al fanático con un arma de fuego para arrebatarle su mochila, la cual contenía diversos objetos de valor, entre ellos un computador portátil.

Pese a un intento inicial de resistencia, la presencia del arma de fuego obligó a la víctima a entregar sus pertenencias para resguardar su integridad física.

Tras el ilícito, el afectado fue asistido por personal de Carabineros que se encontraba desplegado en el sector como parte del operativo de seguridad del hotel. Posteriormente, el hincha se trasladó hasta una unidad policial para estampar la denuncia correspondiente e iniciar la investigación del caso.