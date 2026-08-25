Independiente del Valle despachó a Tolima y se citó con Flamengo en cuartos de la Libertadores

Independiente del Valle venció por 3-1 a Deportes Tolima en el Estadio Banco Guayaquil de Quito y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores con un marcador global de 4-1, citándose con Flamengo, equipo del chileno Erick Pulgar.

Con la ventaja de 1-0 conseguida en la ida en Colombia, el conjunto de Joaquin Papa manejó el ritmo durante una primera mitad cerrada que contó con un cabezazo contenido de Mateo Carabajal (23') y un disparo desviado de Sergio Aguayo (42').

La escuadra "negriazul" desniveló en el complemento cuando Daykol Romero capturó un rebote en el área (59') y luego estiró las cifras mediante un remate rasante de Carlos González (70').

El cuadro "pijao" descontó con un potente tiro de distancia de Junior Hernández (84'), pero el ingresado Matías Perelló sentenció el compromiso al culminar un contragolpe en los descuentos (90+5').



Instalado en la siguiente fase del certamen continental, Independiente del Valle enfrentará en cuartos de final a Flamengo, elenco brasileño que dejó en el camino a Cruzeiro.



La ida de cuartos de final se disputará entre el 8 y 10 de septiembre, mientras que la revancha se jugará la semana siguiente.