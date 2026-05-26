Jimmy Martínez y visita a Boca Juniors: "Vamos a tener todo en contra"

El volante Jimmy Martínez anticipó la visita de Universidad Católica a Boca Juniors por Copa Libertadores y aseguró que el plantel "cruzado" está enfocado en buscar un resultado que le permita avanzar en el torneo continental.

"La verdad que tenemos que ir reponiéndonos rápido, ya sea de la victoria o de las derrotas, y pensar luego en el próximo rival. Ahora estamos enfocados en Boca, así que vamos a ir a buscarlo todo allá", declaró el mediocampista.

Consultado por la presión que tiene el equipo local en La Bombonera, Martínez reconoció la dificultad del escenario, pero sostuvo que Católica afrontará el partido con convicción: "El jueves igual vamos a tener todo en contra, pero somos once contra once y la verdad que vamos a ir a hacer lo que hicimos en Brasil, lo que hicimos en Ecuador, a jugarnos nuestra opción para poder clasificar".

El jugador "cruzado" también descartó que el arbitraje sea una preocupación central para el plantel, tomando en cuenta el polémico perfil de Wilmar Roldán, encargado del encuentro: "Personalmente, si nos vamos a estar preocupando de los árbitros, nos vamos a complicar solos, así que vamos a ir con el plan de juego y a buscar la clasificación".

Martínez además valoró el nivel que mostró durante la temporada y reconoció que llegó a Universidad Católica con el objetivo de sumar protagonismo. "Cuando me toca llegar acá, vengo con esa espinita de ganar minutos. Gracias a Dios he podido cumplir; a veces he entrado bien, otras veces quizás no he aportado lo que he esperado, pero muy contento de lo que he estado realizando este año", expresó.

Sobre el funcionamiento ofensivo del equipo, el volante apuntó a mejorar la definición en los momentos clave: "Ocasiones nos hemos estado generando. Lamentablemente no hemos concretado quizás en los momentos donde hemos tenido al rival para golpearlo. Me da la tranquilidad de que nos generamos ocasiones, pero también me llama eso de que no hemos concretado el pasar por encima del rival".

Finalmente, Martínez remarcó que Universidad Católica saldrá a buscar el triunfo en Argentina: "Nosotros como futbolistas no es que vamos a salir a empatar, nosotros siempre vamos a aspirar a ganar y es lo que vamos a ir a hacer allá el jueves a Argentina".

¿Cuándo juega la UC contra Boca en La Bombonera?

Universidad Católica visitará a Boca Juniors este jueves 28 de mayo, a las 20:30 horas de Chile, en el Estadio "Alberto J. Armando", La Bombonera, por la sexta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

¿Qué necesita la UC para clasificar a octavos?

Universidad Católica depende de sí misma para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores: Si gana o empata ante Boca Juniors en La Bombonera, asegurará su paso a la siguiente ronda. En caso de perder, deberá esperar que Cruzeiro no derrote a Barcelona SC en Brasil; si los brasileños ganan, los cruzados pasarán a disputar los play-offs de la Copa Sudamericana.