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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Justo Giani: Estamos haciendo una gran Copa Libertadores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El atacante de Universidad Católica destacó el nivel del equipo "cruzado" y valoró el liderato en un grupo exigente.

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Justo Giani valoró el triunfo 2-0 de Universidad Católica ante Barcelona SC y destacó el rendimiento cruzado en una fase grupal exigente de la Copa Libertadores, donde el equipo quedó como líder antes de visitar a Boca Juniors.

En conversación con los medios, el jugador argentino sostuvo: "Creo que estamos haciendo una gran Copa Libertadores. Sabíamos que era un grupo complicado, con rivales difíciles, pero se vio un equipo que salió a proponer desde el primer minuto y salió a someter".

Giani reconoció que el partido se volvió complejo pese a la superioridad numérica de la UC: "Con el hombre menos se nos metieron atrás y se hizo difícil. El fútbol de hoy es muy parejo; cuando un equipo se cierra, hay que tener paciencia. Creo que supimos manejar los tiempos y los espacios".

El atacante también proyectó los próximos desafíos ante Colo Colo y Boca Juniors, y aseguró que el plantel llega fortalecido.

"En esta institución todos los partidos son importantes. Boca es un rival duro y una cancha complicada, pero confiamos en lo que tenemos. Hoy estamos punteros del grupo y eso demuestra que no estábamos errados", dijo.

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