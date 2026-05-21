Justo Giani: Estamos haciendo una gran Copa Libertadores

Justo Giani valoró el triunfo 2-0 de Universidad Católica ante Barcelona SC y destacó el rendimiento cruzado en una fase grupal exigente de la Copa Libertadores, donde el equipo quedó como líder antes de visitar a Boca Juniors.

En conversación con los medios, el jugador argentino sostuvo: "Creo que estamos haciendo una gran Copa Libertadores. Sabíamos que era un grupo complicado, con rivales difíciles, pero se vio un equipo que salió a proponer desde el primer minuto y salió a someter".

Giani reconoció que el partido se volvió complejo pese a la superioridad numérica de la UC: "Con el hombre menos se nos metieron atrás y se hizo difícil. El fútbol de hoy es muy parejo; cuando un equipo se cierra, hay que tener paciencia. Creo que supimos manejar los tiempos y los espacios".

El atacante también proyectó los próximos desafíos ante Colo Colo y Boca Juniors, y aseguró que el plantel llega fortalecido.

"En esta institución todos los partidos son importantes. Boca es un rival duro y una cancha complicada, pero confiamos en lo que tenemos. Hoy estamos punteros del grupo y eso demuestra que no estábamos errados", dijo.