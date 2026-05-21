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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

U. Católica aseguró al menos su presencia en Copa Sudamericana

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo "cruzado" llegó a 10 puntos en el Grupo D de la Copa Libertadores y definirá su destino ante Boca Juniors.

U. Católica aseguró al menos su presencia en Copa Sudamericana
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Universidad Católica aseguró al menos su presencia en la Copa Sudamericana tras vencer a Barcelona SC y llegar a 10 puntos en el Grupo D de la Copa Libertadores, con una fecha todavía por disputarse.

El equipo "cruzado" cerrará la fase grupal de visita frente a Boca Juniors, mientras que Cruzeiro enfrentará a Barcelona SC, elenco ecuatoriano que quedó eliminado de toda opción de seguir en competencia internacional.

La definición sigue abierta para la UC, que buscará avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores.

En caso de quedar tercero, el cuadro precordillerano tendrá asegurado el paso a la Copa Sudamericana.

Grupo D - Copa Libertadores

#EquipoPts
1 Universidad Católica 10
2 Cruzeiro 8
3 Boca Juniors 7
4 Barcelona SC 3

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