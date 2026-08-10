Justo Giani palpita la ida ante Estudiantes: "Es el partido que estábamos esperando"

A un día de enfrentar a Estudiantes de La Plata por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, el delantero de Universidad Católica Justo Giani atendió a los medios de comunicación para analizar el presente del equipo y lo que será el decisivo choque en tierras transandinas.

El atacante no ocultó la ilusión del plantel de cara a este choque continental: "Es el partido que estábamos esperando. Sabemos lo que significa este partido para el club y para nosotros", expresó.

Respecto al momento futbolístico del equipo, Giani reconoció un bajón en las últimas presentaciones, pero le bajó el perfil. "Venimos haciendo una buena copa. Quizás en los últimos partidos no nos estábamos encontrando en la mejor versión, es normal esa merma, pero el equipo sigue trabajando igual que siempre, con las mismas ganas", sostuvo.

Al ser consultado sobre la exigencia de jugar en el Estadio UNO de La Plata, el delantero valoró su experiencia previa ante el cuadro 'Pincharrata': "Es un rival duro, difícil. Me ha tocado enfrentarlo muchas veces y es una cancha complicada, pero con nuestras armas iremos a hacer un gran partido y tratar de traernos algo desde allá"», afirmó.

Asimismo, se refirió a las ausencias que tendrá el equipo para este compromiso, resaltando la fortaleza del plantel: "Son jugadores que nos han dado mucho y son importantes para el grupo, no solo en lo futbolístico. Todos entrenamos al máximo para estar y eso se ve en la rotación. Vamos a ir a dar la cara por todo el grupo", expresó.

Finalmente, sobre cómo abordar una llave de 180 minutos, Giani llamó a mantener la cabeza fría: "La llave no se define mañana, entonces hay que ser inteligentes, pero no por eso escatimar en esfuerzo. Vamos a ir por todo, sabiendo que después tenemos el partido de vuelta", cerró.