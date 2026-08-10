Oficialismo respalda que Gobierno priorice seguridad y economía por sobre agenda valórica

El oficialismo cerró filas este lunes con el diseño legislativo fijado por el Palacio de La Moneda, respaldando que las urgencias del Gobierno estén concentradas en la seguridad pública y la reactivación económica.

Tras las definiciones del Presidente José Antonio Kast sobre restar urgencia a iniciativas de la agenda valórica -como el bullado proyecto "Escucha su corazón"-, distintos dirigentes del bloque gubernamental valoraron la fijación de prioridades y descartaron divisiones o quiebres internos.

El alineamiento se dio tras las palabras del Mandatario en entrevista con T13 Radio, en la que remarcó que el orden interno del bloque oficialista se mide en el "resultado legislativo", al tiempo que acotó los temas de orden moral fuera de las prioridades del Ejecutivo.

El biministro Claudio Alvarado añadió que "personalmente siempre me gustaría que esa opinión pública que generan los parlamentarios esté en torno a las iniciativas del gobierno, pero entiendo que su representación popular también le exige a cada cual levantar los temas que son de interés partidario".

"Lo importante es que sepamos administrar esas opiniones, conversarlas, pero el gobierno obviamente no estará detrás de esas iniciativas, porque primero tiene que resolver estas tres urgencias", detalló.

Desde la coalición de gobierno enfatizaron que las verdaderas urgencias sociales del país están centradas en la seguridad y la reactivación económica. (FOTO: ATON)

Respaldos en la coalición: la postura del Partido Cristiano de Chile y RN

Desde las filas del oficialismo, la presidenta del Partido Cristiano de Chile, diputada Sara Concha, respaldó el criterio de oportunidad fijado por el Ejecutivo y aseguró que no lo ve como "un portazo a la agenda valórica".

"Creo que sigue la línea que siempre hemos dicho: hoy la prioridad del país es avanzar en seguridad y la reactivación económica, sin perjuicio de que la agenda valórica sigue siendo importante para nosotros. Como una persona muy valórica, hay cosas que en su momento tendremos que tratarlo y abrir debate, pero hoy no son las urgencias que requiere la ciudadanía", puntualizó la parlamentaria.

La diputada Sara Concha, presidenta del Partido Cristiano de Chile, desestimó que la decisión constituya "un portazo a la agenda valórica". (FOTO: ATON)

En esta línea, su par Eduardo Durán (RN) relevó que, aunque "el Gobierno tiene prioridades, desde el Congreso tenemos toda la libertad, y los partidos también, de manifestar lo que el pueblo, la gente, nos pide que representemos".

Críticas opositoras a la conducción del Ejecutivo

En contraste con la postura del bloque de gobierno, desde la oposición cuestionaron el manejo político del Ejecutivo respecto a sus bancadas.

El presidente del PPD, diputado Raúl Soto, acusó que el Gobierno está sufriendo tensiones internas por parte de sus facciones más duras en la configuración de la agenda pública, afirmando que el Presidente Kast está siendo "tironeado por libertarios y republicanos" en este tipo de materias.

A juicio del timonel del partido, el Mandatario "no tiene un rol articulador", concluyendo que dicho escenario "da cuenta de una falta de liderazgo" al interior del oficialismo.