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La oncena de Universidad Católica para la visita a Estudiantes en Libertadores

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Esta es la oncena que prepara el técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, para la visita de este martes a Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores.

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