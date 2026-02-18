La Conmebol reportó más de 40 mil mensajes discriminatorios en Libertadores y Sudamericana

Más de 40.000 mensajes con contenido discriminatorio contra actores vinculados a la Copa Libertadores y Sudamericana fueron detectados y reportados en 2025 ante las plataformas de redes sociales.

Según informó este miércoles la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), los mensajes eran de carácter "racista, violento, homofóbico y amenazante".

En un comunicado, el rector del fútbol sudamericano indicó que desde los octavos de final de estas competiciones se monitorearon "más de 1.400 cuentas vinculadas a jugadores, equipos, entrenadores, árbitros y cuentas oficiales".

El ente señaló que se identificaron como "potencialmente dañinos" unos 200.000 mensajes en redes sociales y posteriormente fueron reportados más de 40.000 ante las plataformas de redes sociales.

"El fútbol debe ser un espacio seguro dentro y fuera de la cancha. No toleramos el abuso y seguiremos tomando medidas firmes para proteger a toda la comunidad", dijo al respecto el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, citado en el comunicado.